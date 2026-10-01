Beykoz'da eski nişanlısını bıçaklayan Fethi Şancı müebbet hapis cezasına çarptırıldı

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Beykoz'da eski nişanlısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Fethi Şancı, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fethi Şancı getirildi. Duruşmada, maktülün ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan tutuklu sanık Şancı, çok pişman olduğunu dile getirdi.

Kararın yazılması için duruşmaya ara verildiği sırada maktülün yakınları sanığa saldırdı. Bunun üzerine maktülün 2 kardeşi adliyedeki polis merkezine götürüldü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Fethi Şancı'nın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan, takdiri indirim uygulanarak müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Öte yandan, 2 kardeş hakkında 4 gün zorlama hapsi kararı verildiği öğrenildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Şancı'nın olay günü bir sitenin önünde eski nişanlısı Aysel Karakoç'u vücudunun farklı noktalarından bıçakla yaraladığı, maktulün kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İddianamede, olayın 5 gün öncesinde sanığın eğlenmeye gittikleri mekanda maktulü kıskandığı ve aralarında tartışma yaşandığı, husumet oluşturan anla öldürme kararı verilen ve icraya başlanan zaman aralığında sanığın ruhsal dinginliğe ulaştığı kaydedilmişti.

Sanığın ulaştığı ruhi sükunete rağmen bu kararından vazgeçmeyip sebat ve ısrarla fiilini gerçekleştirdiği iddianamede aktarılmıştı.

İddianamede, sanığın yemek yedikleri restorandan cebine atarak aldığı bıçakla maktulü öldürme niyetini önceden oluşturduğu, ancak maktulün evinde eline geçen öldürmeye daha elverişli bıçakla eylemini gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Sanığın öldürmeyi kafasında önceden planlamaya başladığı, olay sonrası almış olduğu uçak biletiyle de Dubai'ye kaçmayı planladığı aktarılan iddianamede, sanık Şancı'nın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA