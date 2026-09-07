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Beykoz'da Yüksek Dalga Nedeniyle Denize Giriş Yasağı

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Beykoz'da Karadeniz kıyısındaki plaj ve koylarda yüksek dalga beklentisi nedeniyle 7-8 Eylül'de denize giriş yasaklandı. Riva Merkez Plajı, Riva 2. Koy ve Elmasburnu'nda ekipler önlem aldı, vatandaşlar yasağa uyarak sadece güneşlenebiliyor.

Beykoz'da "dalga boyu" yüksekliği nedeniyle denize giriş yasağı uygulanıyor.

İlçede denize girişlerin yasaklanmasının ardından Riva Merkez Plajı, Riva 2. Koy ve Elmasburnu Tabiat Parkı'ndaki plajlarda polis, zabıta ve cankurtaran ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Plajlarda ekiplerce devriye ve kontroller sürdürülürken, vatandaşlar da yasağa uyarak buralarda vakit geçirip güneşlenebiliyor.

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda yüksek dalga beklendiği belirtilmişti.

Açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 7 Eylül Pazartesi ve 8 Eylül Salı günleri söz konusu noktalarda denize girmenin yasaklandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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