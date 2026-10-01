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Beykoz'da belgesi iptalken araç kullanan sürücüye 582 bin 500 lira ceza kesildi

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Beykoz'da motosikletliyle tartışarak aracından inen sürücünün, sürücü belgesi iptal edildiği halde hafif ticari araç kullandığı belirlendi. Sürücüye 582 bin 500 lira ceza kesilirken, araç 60 gün trafikten men edildi ve sürücü adli işlem için yönlendirildi.

Beykoz'da motosikletliyle tartışarak aracından inen ve sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullandığı belirlenen sürücüye 582 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan trafik tartışmasına ilişkin görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, motosiklet sürücüsüyle tartışarak aracından inen kişinin Y.E. olduğunu ve sürücü belgesi iptal edildiği halde hafif ticari araç kullandığını tespit etti.

Y.E'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak", "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "emniyet kemerini usulüne uygun kullanmamak" hükümleri kapsamında toplam 582 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlemlerinin yapılması amacıyla Asayiş Büro Amirliğine yönlendirildi.

Kaynak: AA
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