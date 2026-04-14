Beykoz'da trafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen motosikletliye 47 bin lira para cezası

Beykoz'da tehlikeli akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne toplamda 47 bin lira ceza uygulandı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

BEYKOZ'da trafikte motosikletiyle tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen sürücüye 'Akrobatik hareket yaparak araç kullanmak' ve 'Saygısızca araç kullanmak' suçlarından 47 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, sabah saatlerinde Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sanal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda motosiklet sürücüsü A.B.K.(20)'yi gözaltına aldı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 'Akrobatik hareket yaparak araç kullanmak' ve 'Saygısızca araç kullanmak' suçlarından 47 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan sürücü A.B.H. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından adli işlem başlatıldı. Motosiklet sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, motosiklet de 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
