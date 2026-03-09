Haberler

Beykoz'da Abart Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Cezai İşlem

Beykoz'da Abart Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Cezai İşlem
Güncelleme:
Beykoz'da abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsüne 67 bin 492 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle el konulurken, motosiklet trafikten men edildi.

BEYKOZ'da abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız ettiği belirlenen motosiklet sürücüsüne 67 bin 492 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, motosiklet trafikten men edildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ihbarlardan yola çıkarak, abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız ettiği belirlenen motosiklet sürücüsünün kimliğini tespit etti.Durdurulan araçta yapılan kontrollerde sürücünün birden fazla trafik kuralını ihlal ettiği belirlendi.Denetimlerde sürücünün tescilli aracı plakasız kullandığı, yaya yoluna park ettiği, dikiz aynasının eksik olduğu, apart egzoz kullandığı, kask takmadığı ve 'Dur' ihtarına uymadığı da tespit edildi. Motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgisi maddesi uyarınca toplam 67 bin 492 lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
