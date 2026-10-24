Beykoz Çubuklu'da kulübe yangını iki binaya sıçradı, araçlar kullanılamaz hale geldi

Beykoz Çubuklu'da kulübe yangını iki binaya sıçradı, araçlar kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beykoz Çubuklu Mahallesi Sırat Çıkmazı Sokak'taki arsada bulunan kulübede çıkan yangın, bitişiğindeki iki binaya ve park halindeki otomobil ile minibüse sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil ve minibüs kullanılamaz hale geldi.
Beykoz'da kulübede çıkan ve bitişiğindeki iki binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çubuklu Mahallesi Sırat Çıkmazı Sokak'ta bulunan arsadaki kulübede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kulübenin bitişiğindeki 2 binanın yanı sıra park halindeki otomobil ile minibüse sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yanan otomobil ile minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA