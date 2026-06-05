Beykoz Belediye Başkanı Köseler: 'Bakış açısı şaşı'

BEYKOZ Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'İhaleye fesat karıştırma' ile 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' soruşturması kapsamında mahkemede savunma yapan görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "İçişleri Bakanlığı'nın müfettişi 2020-2024 yıllık süreci içeren dosyalara bakması gereken bu kişi sadece son 6 aya bakıyor. Müfettiş raporları idari denetim araçlarıdır. Görevleri İdari inceleme yapmaktır. Bu müfettişin Sulh Ceza hakimine göndermiş olduğu rapor sorgulanmadan kabul ediliyorsa ve bilirkişi raporu yerine geçiyorsa bu adaletli değil, bakış açısı şaşıdır" dedi. 4'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklanırken ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Havva Dindar'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına kalan 3 tutuklu sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 26 sanık hakkında 'İhaleye fesat karıştırma', ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 'Üyelik' ve 'Yardım' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Köseler'in 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma', 'Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' ve 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 10.30'da başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar görevinden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, Havva Dindar, Uğur İnci ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da salonda hazır bulundu. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Özgür Çelik ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da duruşmayı takip etti.

Sanık avukatları, bilirkişi raporunun detaylı hazırlanmadığını iddia ederek ek rapor hazırlanmasını talep etti. Mahkeme başkanı Bilirkişi raporunun yeterli olduğu, ek rapor alınması taleplerinin reddine karar verdi.

ESAS HAKKINDA MÜTALA VERİLDİ

Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanıklar Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek' suçundan 7 yıl 6 aydan 20 yıla, 'zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma' suçundan 3 yıl 9 aydan 8 yıl 9 aya, 'zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçundan 10 yıldan 35 yıla, 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 3 yıl 9 aydan 14 yıla kadar hapis cezası istendi. Alaattin Köseler örgüt lideri kapsamında ayrıca örgütte işlenen tüm suçlardan sorumlu olduğu belirtildi. Esasa ilişkin mütalaada, diğer sanıklar hakkında da farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi. Tutuklu sanık Uğur İnci hakkında, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 4 yıldan 10 yıla, 'zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma' suçundan 3 yıl 9 aydan 8 yıl 9 aya, 'zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçundan 10 yıldan 35 yıla, 'zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliğe yardım etme' suçundan ise 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuklu sanık hakkında ise Havva Dindar, 'zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya, 'zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık' suçundan 10 yıldan 35 yıla, 'zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliğe yardım etme' suçundan 4 yıldan 10 yıla cezası istendi. Savcı, tutuksuz sanıklar Metin Ülgey ve Nuray Unutur'un üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatına karar verilmesi talep etti. Mütalaada, tutuklu sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamına, tutuklu sanık Havva Dindar'ın ise tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verilmesini talep etti.

'AİLECEK ÇOK YIPRANDIK'

Tutuklu sanık Havva Dindar, "Biz ailecek çok yıprandık savunmamı zaten avukatım yapacak tahliyemi talep ederim" dedi.

'BEN 11 YILDIR ORAYA HİZMET VERİYORUM'

Tutuklu sanık Uğur İnci, " Bizim yaptığımız iş teknik iş olduğu için keşif yapmadan fiyat veremiyoruz. Telefondan bakıp keşif yapılmadan fiyat veremiyoruz. Yılda iki kere ya da üç kere klima bakımı yapılması gerekiyor. Sözleşmede yılda iki kere bakım yapıyoruz. Ticaret odası yangın bakımı ile ilgili de her lokasyonu 100 metre kare olarak hesaplamışlar ama belediye 400 bin metrekare. Mesela belediyede yürüyen merdiven ve klimadan sorun çıktığında bizden bir saat içerisinde yardım talep ediliyor. Sözleşmede yazılı bunlar. Ben 11 yıldır oraya hizmet veriyorum. Hangi parçanın ne kadar olduğu ve hangi parçayı kullandığımız değiştirir fiyatı. Biz yıllardır devlet kurumlarına iş yapıyoruz. Hakkaniyetli iş yapıyoruz. Burada bir örgüt üyesi gibi görünmek zoruma gidiyor. Biz burada kullanılan cihazların yetkili servisi olduğumuz için bizi tercih ediyorlar. Ben nasıl örgüt olabilirim. Ailemin bana ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

'GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİM'

Tutuklu sanık Veli Gümüş, "Şahsım Beykoz Belediyesi'nde 12 Kasım 2024 tarihinde çalışmaya başladım. 1 buçuk yıldır tutukluyum. Sorumluluktan kurtulmak üzere şahsımı suçlamışlardır. Bu kişiler beni günah keçisi ilan etmişlerdir. Şahsım kesin ve somut delil olmadan 15 aydır tutukluyum. Tutukluluk sürem uzadıkça hem benim hem ailemin sıkıntıları artmakta tahliyemi talep ederim" ifadelerini kulandı.

'463 GÜNDÜR TUTUKLUYUM'

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Alaattin Köseler, "Bir yıl 5 aydır tutukluyum 463'üncü gündeyim. Silivri'deki tek kişilik hücredeyim. Ben hücremde dedim ki bu kumpasın içindeyim. İçişleri Bakanlığı'nın müfettişi 2020-2024 yıllık süreci içeren dosyalara bakması gereken bu kişi sadece son 6 aya bakıyor. Müfettiş raporları idari denetim araçlarıdır. Görevleri İdari inceleme yapmaktır. Bu müfettişin Sulh Ceza hakimine göndermiş olduğu rapor sorgulanmadan kabul ediliyorsa ve bilirkişi raporu yerine geçiyorsa bu adaletli değil, bakış açısı şaşıdır. Eski Türkiye de böyle birşey yoktu. Eski Türkiye de de yargılandım ama tutuksuz yargılandım. Bu kadar gizli ellere gerek yok. 18. Ağır Ceza Mahkemesi sizin kararınızı yok saydı. 18. Ağır Ceza delillere bakmaksızın karar vermiştir. 463 gündür tutukluyum. Bu bilirkişinin belediye başkanının yasal sorumluluğu yoktur demesi için 463 gündür tutukluyum. Dört bayramdır Silivrideyiz, sizin verdiğiniz karar zaten yerindeydi ve nihai karar değildi, göreve zaten döndürmüyorlar, siz karar vermedikten sonra Silivri'den kapı açsalar kaçmam. Esirliğimin kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

HAVVA DİNDAR TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, adli kontrol tedbirlerinin devamına, Havva Dindar'a yurt dışı yasağı ve haftada 1 gün kolluğa imza vermek tedbiri ile tahliyesine, diğer 3 tutuklu sanık Alaattin Köseler, Uğur İnci ve Veli Gümüş'ün ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı