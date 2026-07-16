Beykoz Belediyesine yönelik "rüşvet ve irtikap" soruşturmasında 6 şüpheli gözaltına alındı

Beykoz Belediyesine yönelik "rüşvet ve irtikap" soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Alaattin Köseler dönemine ilişkin "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, soruşturma evrakı kapsamındaki deliller, müşteki beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında verilen şüpheli ifadeleri neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen ve aralarında iş insanları, Beykoz Belediyesi meclis üyesi ve dönemin belediye çalışanlarının bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada ikinci dalga kapsamında yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alınırken, 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.