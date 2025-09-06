Haberler

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Yeniden Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve örgüt kurma suçlamalarıyla açılan davada tahliye edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

BEYKOZ Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme' suçlamasıyla açılan davada tahliye edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, savcılığın talebi üzerine 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklama kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık hakkında 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme' suçlarında yürütülen soruşturma kapsamında 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü kez hakim karşısına çıkan tüm sanıklar mahkeme heyeti tarafından 4 Eylül'de tahliye edildi.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Kararın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine itiraz ederek tutuklanmasını talep etti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın itirazını reddederken bir üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Mahkeme heyeti, Köseler'in yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ATM'lere yeni kısıtlama geldi, giden eli boş dönmeye başladı

ATM'lerde yeni kısıtlama! Giden eli boş dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak

Yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.