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Beykoz Alibahadır'da sağanakta mahsur kalan otomobil itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Beykoz Alibahadır'da sağanakta mahsur kalan otomobil itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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İstanbul'da aralıklarla etkisini artıran sağanak yağış, Beykoz'da sürücülere zor anlar yaşattı. Alibahadır Mahallesi'nde göle dönen yolda otomobiliyle mahsur kalan sürücünün otomobili, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince itilerek kurtarıldı.

BEYKOZ'da sağanak nedeniyle göle dönen yolda mahsur kalan otomobili, itfaiye eri itilerek kurtardı.

İstanbul'da aralıklarla etkisini artıran sağanak yağış, Beykoz'da da sürücülere zor anlar yaşattı. Alibahadır Mahallesi'nde göle dönen yolda otomobiliyle mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobili iterek kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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