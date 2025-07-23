Beykoz Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

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Beykoz Riva Eşek Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 4,5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından tahliye edilerek Riva'da emniyete alındı.

Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beykoz Riva Eşek Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 4,5 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-10 (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Riva'da emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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