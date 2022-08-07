Beykoz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Beykoz açıklarında makine arızası yapan ve içinde 7 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
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Beykoz açıklarında makine arızası yapan ve içinde 7 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında sürüklenen ve içinde 7 kişi bulunan tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek Poyrazköy Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel