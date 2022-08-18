Zor olanı başardı! 1 liralık dev indirimi hesap makinesiyle ortaya çıkardı

Haber spikeri Mustafa Yıldız ürünlerde ne kadar indirim yapıldığını vatandaşa aktardı. Ayçiçek yağındaki bir liralık indirimi büyük indirim olarak sundu. Spikerin bir liralık indirimi hesap makinesi kullanarak göstermesi alay konusu oldu.

Canlı yayınlanan Haber Servisi programında spiker Mustafa Yıldız, Tarım Kredi Kooperatifi'nde gerçekleşen indirimlerle ilgili bir hesap yaptı. Gerçekleşen indirimleri büyük rakamlar olarak vatandaşa sunmaya çalıştı.

1 LİRALIK İNDİRİMİ HESAPLAMAKTA ZORLANDI

Spiker, marketlerde 34,50 kuruşa satılan Ayçiçek yağının, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 33,50 kuruşa satıldığını söyledi. Sunucu, hesap yapmakta o kadar zorlandı ki aradaki 1 liralık indirimi hesaplamak için ise hesap makinesi kullandı.