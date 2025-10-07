Beydağ'da Sahipsiz Köpeğe Ateş Ederken Eşini Kaybeden Adam Tutuklandı

İzmir'in Beydağ ilçesinde, sahipsiz bir köpeğe ateş eden şüphelinin tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Şenay Irmak'ın (69) cenazesi toprağa verildi.

Dün yaşanan olayda hayatını kaybeden Şenay Irmak için Beydağ ilçesindeki Erikli Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen eşi Adem Irmak (74) taziyeleri kabul etti.

Şenay Irmak'ın cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Erikli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın şüphelisi Mehmet Ö. (71), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Dün Erikli Mahallesi'nde Mehmet Ö, evinin bahçesindeki kümeste tavukları yediği gerekçesiyle sahipsiz bir köpeğe tüfekle ateş etmek istemiş, bu sırada yoldan geçen Adem Irmak ve eşi Şenay Irmak, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Şenay Irmak, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli Mehmet Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.