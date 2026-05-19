Haberler

Beyazsu Yaylası'nda yılkı atları dronla görüntülendi

Beyazsu Yaylası'nda yılkı atları dronla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Beyazsu Yaylası'nda, karların erimesiyle doğa canlanırken, otlamak için gelen yılkı atları dron ile kaydedildi. Eriyen kar suları derelerin debisini artırırken, yeşeren otlar yılkı atlarına besin sağlıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Beyazsu Yaylası'nda otlayan yılkı atları dronla görüntülendi.

Havaların ısınmasıyla karların eridiği bölgede, doğa yeniden canlanmaya başladı.

Yaylanın çevresindeki dağların zirvesinde az da olsa kar dururken eriyen kar sularıyla derelerin debisi arttı.

Bölgede, kar örtüsünün kalkmasının ardından ısınan havanın da etkisiyle yeşeren otlar, alçak rakımlardan gelen yılkı atlarına besin kaynağı oluyor.

Yaylada otlayan yılkılar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Ayhan Babat
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'i kana bulayan cani operasyon sırasında kafasına sıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezuniyet fotoğrafı uğruna ölümle dans etti!

Mezuniyet fotoğrafı uğruna ölümle dans etti!
Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Yıldız ismi getirecek

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Bu hamle seçim kazandırır

Dolmabahçe’de minibüsün çarptığı kadın trafik polisi ağır yaralandı; kaza kamerada

Trafiği yönlendirirken minibüsün çarptığı kadın polisin durumu ağır
Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek

Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek
Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor
Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı
Lucas Torreira'dan saldırı sonrası dikkat çeken karar

Torreira'dan saldırı sonrası dikkat çeken karar