Beyazsu Yaylası'nda yılkı atları dronla görüntülendi
Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Beyazsu Yaylası'nda, karların erimesiyle doğa canlanırken, otlamak için gelen yılkı atları dron ile kaydedildi. Eriyen kar suları derelerin debisini artırırken, yeşeren otlar yılkı atlarına besin sağlıyor.
Havaların ısınmasıyla karların eridiği bölgede, doğa yeniden canlanmaya başladı.
Yaylanın çevresindeki dağların zirvesinde az da olsa kar dururken eriyen kar sularıyla derelerin debisi arttı.
Bölgede, kar örtüsünün kalkmasının ardından ısınan havanın da etkisiyle yeşeren otlar, alçak rakımlardan gelen yılkı atlarına besin kaynağı oluyor.
Kaynak: AA / Ayhan Babat