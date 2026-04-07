Beyaz Saray, ABD'nin "İran'da nükleer silah kullanmayı düşündüğü" yönündeki iddiaları reddetti

Güncelleme:
Beyaz Saray, Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile ilgili söylemleri sonrası gündeme gelen nükleer silah kullanımı iddialarını kesin bir dille reddetti.

Beyaz Saray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki "Rapid Response 47" adlı hesabı, Trump ile Vance'in ifadelerinin ardından nükleer silah iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray açıklamasında, Başkan Yardımcısı Vance'in "Trump, İran'la ilgili tüm seçenekleri elinde tutuyor" anlamında Macaristan'da yaptığı bir açıklamayı "ABD, İran'da nükleer silah kullanabileceğini ima ediyor" başlığıyla veren bir haber platformuna tepki gösterdi.

Söz konusu haberi alıntılayarak nükleer silah ihtimalini reddeden Beyaz Saray, "Başkan Yardımcısı'nın burada söylediği hiçbir şey bunu ima etmiyor, sizi soytarılar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a verdiği sürenin sonunda bir anlaşma sağlamamaları durumunda "bir medeniyetin sona ereceği" tehdidinde bulunmuştu.

Macaristan'ı ziyaret eden Başkan Yardımcısı JD Vance de Trump'ın bu sözlerine atıf yaparak "Başkan'ın tüm seçenekleri elinde tuttuğunu ve bunları kullanabileceğini" dile getirmişti.

Bazı medya kuruluşları da geçtikleri haberlerde bu seçenekler arasında "nükleer silah kullanımının da olabileceğini" iddia etmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
