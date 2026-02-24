Haberler

Beyaz Saray'dan İran'a Tehdit: Gerekirse Ölümcül Güç Kullanırız

Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran politikasına ilişkin yaptığı açıklamada, diplomasiye öncelik verdiklerini ancak gerektiğinde askeri seçeneklerin devreye sokulacağını söyleyerek, "Gerekirse ölümcül güç kullanırız" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen basın toplantısında, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD yönetiminin önceliğinin diplomasi olduğunu belirten Leavitt, "Ancak gerektiğinde ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

"Midnight Hammer operasyonu başarılı oldu"

Leavitt, 22 Haziran 2025'te gerçekleştirildiğini söylediği ve kamuoyunda "Midnight Hammer" olarak anılan operasyonun, İran'ın nükleer kapasitesine yönelik olduğunu belirterek, operasyonu "son derece başarılı" şeklinde nitelendirdi. Operasyonun İran'ın nükleer tesislerini hedef aldığını kaydeden Leavitt, "Tesislerin yok edilmesi, İran'ın gelecekte yeniden nükleer program geliştirmeye çalışmayacağı anlamına gelmez. Biz hazırlıklıyız" diye konuştu.

"Tehdit olup olmadığına siz karar verin"

Bir gazetecinin, Trump yönetiminin İran'ı halen tehdit olarak görüp görmediğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Leavitt, İran'da zaman zaman ABD karşıtı sloganların atıldığını belirterek, bunun bir tehdit olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

"Önce diplomasi, ardından caydırıcılık"

ABD'nin nükleer müzakerelerdeki yaklaşımına değinen Leavitt, Trump yönetiminin stratejisinin, diplomasi öncelikli olduğunu ancak sonuç alınamaması halinde askeri caydırıcılığın devreye gireceğini ifade etti.

ABD basınında yer alan ve Trump yönetiminin İran planlarına ilişkin anonim kaynaklara dayandırılan haberleri de eleştiren Leavitt, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

