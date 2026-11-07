Beyaz Saray, ABD'nin resmi politikasının yalnızca iki cinsiyetten oluştuğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA)- Beyaz Saray yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, yalnızca iki cinsiyetin var olduğudur: erkek ve dişi" ifadelerine yer verdi.

Beyaz Saray'ın X hesabından yapılan paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, yalnızca iki cinsiyetin var olduğudur: Erkek ve dişi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA