Beyaz Kaplan Yavrularının İlk Adımları
Çin'in Shandong eyaletindeki vahşi hayvanlar dünyasında bakıcıların gözetimi altında beyaz Bengal kaplanı üçüzleri ilk adımlarını atıyor.
ÇEKİM TARİHİ: 18 Temmuz 2024
KONUM: Rongcheng, Çin
1. İlk titrek adımlarını atan beyaz kaplan yavrularının çeşitli görüntüler
Beyaz Bengal kaplanı üçüzleriyle tanışın! Oldukça nadir görülen bu tüylü harikalar, Çin'in Shandong eyaletindeki vahşi hayvanlar dünyasında bakıcıların dikkatli gözetimi altında ilk titrek adımlarını atıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rongcheng'den bildiriyor.
(XHTV)