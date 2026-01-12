Haberler

Yaralı halde bulup tedavi ettirdiği karga, iş yerinde yanından ayrılmıyor

Güncelleme:
Ordu'da beyaz eşya tamircisi Serdar Hekim, yaralı halde bulduğu kargayı tedavi ettirip dükkanında beslemeye başladı. 'Haşmet' ismini verdiği karga, tamir dükkanında serbestçe dolaşarak Hekim’in çıraklığına soyunuyor.

ORDU'da beyaz eşya tamircisi Serdar Hekim (46), yaralı halde bulduğu ve 'Haşmet' ismini verdiği kargayı tedavi ettirip dükkanında beslemeye başladı. Hekim, "Çırak gibi yanımda çalışıyor ve bıraksam da gitmiyor. Çok iyi arkadaş olduk, her gün banyo bile yaptırıyorum" dedi.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki dükkanında beyaz eşya tamiri yapan Serdar Hekim, yazın yaralı bir karga buldu. Hekim'in, tedavi ettirip doğaya saldığı, kedi ve martıların saldırdığı karga, her defasında geri döndü. 'Haşmet' ismini verdiği kargayı dükkanında bakmaya başlayan Hekim, her geçen gün dostluklarının pekiştiğini belirterek, "Haşmet'i her gün ellerimle besliyorum ve banyo yaptırıyorum. Suda oynamayı çok seviyor. Banyo yapmadığı zaman benden resmen banyo yaptırmamı istiyor. Banyodan sonra saç kurutma makinesi ile tüylerini kurutuyorum. Burada bizimle yaşamaya başladı. En çok fındık, fıstık, ceviz, haşlanmış yumurta ve kedi maması gibi yiyecekleri yemeyi seviyor. Görenlerin tepkisi güzel ama şaşıranlar da oluyor" dedi.

'DÜKKANDA BANA ÇIRAKLIK YAPIYOR'

Dükkanda çalışırken 'Haşmet'in kendisine yardım ettiğini söyleyen Serdar Hekim, "Bazen dışarı çıkıp, kapılarda dolaşıyor. Bazen de burada çalışırken bana yardım ediyor, çıraklık yapıyor. O zaman beni uğraştırıyor ve vidalarımızı kaybediyor. Burada dostluğumuz bu şekilde devam ediyor. Kendisi ne zaman buradan gitmek isterse gidebilir, karar onun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
