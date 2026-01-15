Haberler

Gaziantep'te görme engelli hafızlara ziyaret

Gaziantep'te görme engelli hafızlara ziyaret
Gaziantep İl Müftü Vekili Şakir Aktaş ve Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Hoşgör Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek, görme engelli hafızlara Braille alfabesiyle basılan Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Gaziantep İl Müftü Vekili Şakir Aktaş ve Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kapsamında Hoşgör Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Hoşgör Kur'an Kursu yöneticileri ve hocaları hazır bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına, görme engelli hafızlara Braille alfabesiyle basılan Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıf kültürünün taşıdığı sosyal sorumluluk anlayışıyla, dezavantajlı bireylere desteklerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
