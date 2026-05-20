Zonguldak'ta uluslararası bahar şenliği rüzgarı esecek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen 29. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenlikleri, kortej yürüyüşüyle başladı. Uluslararası öğrencilerin geleneksel kıyafetleriyle katıldığı etkinlikte halk oyunları gösterisi sunuldu, stantlar açıldı. Şenlikler 22 Mayıs'a kadar sürecek.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesince (BEUN) düzenlenen "29. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenlikleri" kortej yürüyüşüyle başladı.

Farabi Kampüsü önünden başlayan yürüyüşe katılanlar, bando ekibinin çaldığı eserler eşliğinde Mühendislik Fakültesi önüne kadar yürüdü.

Uluslararası öğrencilerin geleneksel kıyafetleriyle yer aldığı yürüyüşe, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, fakülte dekanları, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yürüyüşün ardından etkinliğin açılış kurdelesi kesilerek öğrenci kulüpleri tarafından açılan stantları ziyaret edildi. Açılışta halk oyunları ekibi, Artvin yöresine ait gösteri sundu.

Rektör Özölçer, gazetecilere, üniversitenin ve bilimin gelişimi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Etkinliğin adeta şölen havasında geçeceğini belirten Özölçer, "Seneye daha coşkulu yapacağız inşallah. Şenliklerin faydalı geçmesini diliyorum." dedi.

Siber yetkinlik yarışması, spor turnuvaları, konserler, sergi ve sinema gösterimlerinin yapılacağı etkinlik 22 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
