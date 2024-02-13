BEÜ Rektörü İsmail Hakkı Özölçer Çevre İl Müdürü Hasan Öztürk'ü ziyaret etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk'e ziyarette bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu'nun da eşlik ettiği ziyarette Öztürk'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Rektör Özölçer, misafirperverliğinden ötürü kendisine teşekkür etti.

Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Bozkurt'tan "Sevgililer Günü" mesajı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozkurt, mesajında, sevgiden uzak yaklaşımlarla sorun çözmeye kalkmanın doğanın gelişim yasasına aykırı olduğunu belirtti.

Ülkede ve dünyada yaşanan sorunların en temel nedeninin, insanlığın sevgi ikliminden uzaklaşmış olmasından kaynaklandığını vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Doğaya ve onun koyduğu yasallıklara saygıyla, sevgiyle değil, günlük çıkarlarla yaklaşıldığı için dokusu bozuluyor. İnsanlar birbirine sevgiyle yaklaşmadığı, ilişkilerini sevgiyle düzenleyemediği için kişisel çekişmeler, dinsel, etnik çatışmalar oluyor. Zaman zaman yaşama arzumuzu elimizden alan insani acıları tüketmenin biricik yolu da sevgiden geçiyor. Sevgi ve hoşgörünün bir ömür boyu yaşamınıza renk katması ve her daim sevdiklerinizle birlikte yaşamanız dileğiyle gönlü sevgiden geçen herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum."