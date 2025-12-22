Haberler

Evin bahçesine giren beton mikserinin altında kalan Hatice öldü, ağabeyi ağır yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda bir beton mikserinin çarptığı 2 yaşındaki Hatice Kübra Ünlü hayatını kaybederken, 3 yaşındaki ağabeyi Mehmet Sabit Ünlü ağır yaralandı. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde bir evin bahçesine giren beton mikserinin altında kalan Hatice Kübra Ünlü (2) hayatını kaybetti, ağabeyi Mehmet Sabit Ünlü (3) ağır yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kuruyer Mahallesi'nde meydana geldi. İsa K. (36) yönetimindeki beton mikseri, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine girdi. Beton mikserinin çarptığı Mehmet Sabit Ünlü ile kız kardeşi Hatice Kübra Ünlü yaralandı. Yaralı kardeşler ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan 2 kardeş, buradan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hatice Kübra Ünlü, burada kurtarılamadı. Mehmet Sabit Ünlü'nün tedavisi yoğun bakımda sürerken, İsa K. gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title