Beton Mikserinin Çarpması Sonucu Genç Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde beton mikserinin çarpması sonucu 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hasan Efe Candan hayatını kaybetti. Genç sürücü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi bugün toprağa verildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Hasan Efe Candan (18), toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi Dağ Evleri yol ayrımında meydana geldi. S.K. yönetimindeki 67 TS 324 plakalı beton mikseri, Hasan Efe Candan yönetimindeki 67 ABN 696 plakalı motosiklete çarptı. Beton mikserinin altında kalan Hasan Efe Candan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Efe Candan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Beton mikseri şoförü S.K., gözaltına alındı.

Dün kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hasan Efe Candan öğle namazına müteakip Bölücek Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
