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Beton mikseri devrildi: 2 yaralı

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Burdur'un Bucak ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden beton mikseri yol kenarındaki ormana devrildi. Kazada sürücü Orhan K. ve yanındaki Alper Ç. yaralandı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikserinin yol kenarındaki ormana devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kuyubaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Orhan K. (57) yönetimindeki 15 ADU 523 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak ormana devrildi. Beton mikserinin ters döndüğü kazada sürücü Orhan K. ile beraberindeki Alper Ç. (42) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Orhan K. kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, sıkışan Alper Ç., ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 yaralı ilk müdahale sonrası ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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