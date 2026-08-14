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İnegöl'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

İnegöl'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa-Ankara kara yolu Mesudiye Altgeçidi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil beton elektrik direğine çarptı. 22 yaşındaki Erhan Ç. yaralanırken, araçta sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Erhan Ç. (22) yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Mesudiye Altgeçidi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden Erhan Ç.'nin kontrolünü yitirdiği 16 PD 189 plakalı otomobil, yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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