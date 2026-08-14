İnegöl'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Erhan Ç. (22) yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Mesudiye Altgeçidi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden Erhan Ç.'nin kontrolünü yitirdiği 16 PD 189 plakalı otomobil, yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı