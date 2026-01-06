Erzurum'da beton blok yüklü tır alt geçide sıkıştı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir tır, yüklediği beton bloklarla birlikte alt geçide sıkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, trafik akışını tek şeritten sağlamak için tedbir aldı. Tırın yükünde hasar meydana gelirken, yapılan çalışmalarla ulaşım normale döndü.
Sürücüsü öğrenilemeyen 25 ABR 003 plakalı beton blok yüklü tır, İpekyolu Köprülü Kavşağı'ndaki alt geçide sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, gerekli tedbirleri alarak trafik akışını tek şeritten sağladı.
Kazada, tırın üzerindeki beton bloklarda hasar meydana geldi.
Yapılan çalışmaların ardından tır olay yerinden kaldırılırken, ulaşım yeniden normale döndü.
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel