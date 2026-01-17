Beta Filarmoni Orkestrası, 19 Ocak'ta Ankaralı Müzikseverlerle Buluşacak

(ANKARA) - Sabit Dağsuyu Bilim, Sanat ve Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, 19 Ocak'ta şef Murat Cem Orhan yönetiminde CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da sanatseverlerle buluşuyor.

Beta Enerji Filarmoni Orkestrası'nın, 19 Ocak'ta şef Murat Cem Orhan yönetiminde CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'daki konserinde soprano Ayşe Şenoğul ve tenor Mert Süngü, solist olarak yer alacak. Oyuncu Özge Özder'in anlatıcı olarak eserlerin hikayelerini sahneye taşıyacağı konserde, Glinka'dan Puccini'ye, Donizetti'den Kálmán'a uzanan büyülü bir opera yolculuğu ve ardından Mussorgsky'nin efsane eseri "Bir Sergiden Tablolar" Ankaralı dinleyicilerle buluşturulacak.

Konserin geliri, Sabit Dağsuyu Vakfı bursiyer gençlerinin eğitimine destek amaçlı ayrılacak.

Sabit Dağsuyu Sanat, Bilim ve Eğitim Vakfı (SDV), bu alanlarda sürdürülebilir projeler üreterek topluma kalıcı değerler kazandırmayı amaçlayan bir kuruluş olarak 2024 yılında Adana'da faaliyetlerine başladı. Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşundan biri olan Beta Enerji Şirketi'nin de kurucusu olan Sabit Dağsuyu öncülüğünde kurulan Vakıf, kısa sürede Beta Enerji Filarmoni Orkestrasını sanatseverlerle buluşturdu. Orkestra kısa zamanda güçlü bir müzikal birliktelik sağlamış ve 13 Ocak 2025 tarihinde CSO Ada Ankara, 3 Mayıs 2025 Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi-Adana konserleriyle ülke sanat gündeminde yer aldı.

Vakfın amacı; toplumun kültürel, bilimsel ve entelektüel birikimini geliştirmeye katkı sağlamak, bireylerin yaratıcı, eleştirel ve üretken yönlerini destekleyerek nitelikli bir eğitim ortamı oluşturmaya katkıda bulunmak, sanat ve bilimi toplumun her kesimiyle buluşturmak. Vakf, vizyonuyla doğru orantılı olarak genç müzisyenlere Beta Enerji Filarmoni Orkestrası'yla performans sunma fırsatı da yaratıyor.