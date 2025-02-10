Besni'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
34 GAN 020 plakalı otomobil, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Besni çevreyolu üzerinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel