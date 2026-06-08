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Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İbrahim Halil Karadağ idaresindeki 02 AEG 175 plakalı otomobil ilçeye bağlı Üçgöz köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Oruç Karadağ olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan
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