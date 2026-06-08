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Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu Yakup Berk hayatını kaybetti, sürücü Orhan Z. yaralandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki Yakup Berk (35) hayatını kaybetti, sürücü Orhan Z. yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Besni-Gaziantep kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Orhan Z.'nin kullandığı 27 BEL 938 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Orhan Z. ile araçta bulunan Yakup Berk'in yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Yakup Berk, kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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