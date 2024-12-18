Besni'de Ebeveyn Kaybı Yaşayan Çocuklar İçin Yerli Malı Haftası Etkinliği Düzenlendi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar için düzenlenen yerli malı haftası etkinliğinde, Sosyal Hizmet Merkezi çocuklara yerli malının önemini anlattı ve çeşitli hediyeler dağıttı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar için yerli malı haftası etkinliği düzenlendi.
İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Destek Projesi" kapsamında çocuklar yerli malı haftası etkinliklerinde bir araya geldi.
Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, etkinlik öncesinde çocuklara yerli malının önemini anlattık.
Etkinlikte sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel