Besni'de Dere Yatağına Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Besni'de meydana gelen trafik kazasında, Ekrem Cengiz idaresindeki otomobil dere yatağına devrildi ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Cengiz'in cenazesi morga kaldırıldı.
Besni'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ekrem Cengiz idaresindeki 59 AFL 107 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Akpınar köyü civarında köprüdeki bariyerlere çarparak dere yatağına devrildi.
Sağlık ekiplerince sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Cengiz'in cenazesi, Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.