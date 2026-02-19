Haberler

Adıyaman'da 2 katlı bina çöktü

Adıyaman'da 2 katlı bina çöktü
Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, aşırı yağışlar sonucunda Yusuf Arslan'a ait iki katlı boş bir ev çökmüştür. Olayda can kaybı yaşanmazken, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle iki katlı boş ev çöktü.

Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Arslan'a ait 2 katlı ağır hasarlı bina, aşırı yağış sonucu çöktü. Çöken binada kimse bulunmazken, Besni Belediyesi yetkilileri, çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ayrıca çöken binanın bitişiğindeki başka bir evde hasar oluştu. İnceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
