Besni beyaza büründü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesi yağan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Besni ilçesinde birkaç gündür etkili olan soğuk havayla birlikte sabahın erken saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar, ilçe merkezini ve yüksek kesimleri tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışından dolayı sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.