Beşiri'de Taşımalı Eğitim ve Okul Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Beşiri Kaymakamlığı tarafından Taşımalı Eğitim ve Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Beşiri'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi amacıyla Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda "Taşımalı Eğitim ve Okul Güvenliği" toplantısı Kaymakam Muhammed Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, taşımalı eğitim, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri, okul polisi, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin kontrolü gibi uygulamalar üzerinde durularak, önleyici ve koruyucu tedbirlerin arttırılması konuları ele alındı.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Harun Çetinkaya, İlçe Emniyet Amiri Komiser Ramazan Gezer, kurum amirleri, Trafik Denetleme Büro Amirliği ve okul müdürleri ve taşıma kapsamındaki okul servisi yetkilileri katıldı.