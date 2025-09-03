Beşiktaş ve Avcılar Belediyesine Suç Örgütü Operasyonu: 7 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne yönelik Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerinde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İhalelerdeki usulsüzlükler araştırılıyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesine düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesinde düzenlenen ihaleler incelendi. Usulsüzlüklere karıştığı iddia edilen ihale komisyon üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Beşiktaş Belediyesinde çalışan 5, Avcılar Belediyesinde çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Çok konuşulacak iddia: Gürsel Tekin, üyelik aidatını bir gün önce yatırmış

Kayyum atanmadan bir gün önce bakın ne yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusundan uyuşturucu yüklü gemiye baskın: 11 ölü

Trump'ın emriyle gemiye yapılan baskın kanlı bitti: 11 ölü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.