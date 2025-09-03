Beşiktaş ve Avcılar Belediyesine Suç Örgütü Operasyonu: 7 Gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne yönelik Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerinde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İhalelerdeki usulsüzlükler araştırılıyor.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesine düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesinde düzenlenen ihaleler incelendi. Usulsüzlüklere karıştığı iddia edilen ihale komisyon üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Beşiktaş Belediyesinde çalışan 5, Avcılar Belediyesinde çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.