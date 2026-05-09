Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Trabzonspor'a 2-1 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, 13. dakikada Orkun Kökçü'nün penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor ise bu gole kısa sürede yanıt verdi. Bordo-mavililer, 15. dakikada Oleksandr Zubkov'un golüyle skora denge getirdi.
İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede Trabzonspor, 62. dakikada Ernest Muçi'nin attığı golle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda Beşiktaş'ın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrıldı.