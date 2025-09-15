Beşiktaş'taki Yangın Davasının Duruşması Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ'ta, 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünde çıkan yangına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı duruşma Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapıldı. Tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatların katıldığı duruşma ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar verilerek, 3 Kasım Pazartesi gününe ertelendi. Bir sonraki duruşmanın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmesine karar verildi.

Beşiktaş'ta gece kulübünün tadilat çalışmaları sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin davanın duruşmasının görülmesine Silivri'de devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmaya, 4'ü tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, şüphelilerin kusur durumunun belirlenmesi için beklenen ek bilirkişi raporunun henüz gelmediğini belirtti. Savcılık ise, tutuklu sanıklarının tutukluluk hallerinin devamını ve tutuksuz sanıklardan Fatma Dörtgül'ün tutuklanması yönünde görüş bildirdi.Mahkeme heyeti, sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş ve Mehmet Memduh Ceylan'ın tutukluluk hallerinin devamına, bazı tutuksuz sanıkların tutuklaması taleplerinin ise reddine karar verdi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 3 KASIM'DA ÇAĞLAYAN'DA

Mahkeme heyeti ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek bir sonraki duruşmayı 3 Kasım Pazartesi gününe erteledi. Mahkeme ayrıca, bir sonraki duruşmanın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Cumhuriyet Savcısı'nın olayla ilgili hazırladığı iddianamede; 2 Nisan, saat 12.35 sıralarında 'Masquerade' isimli iş yerinde yangın çıktığına ilişkin ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri dışarıya çıkardığı belirtilerek, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma neticesinde; gece kulübü işletmesinin sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ile Mehmet Memduh Ceylan, mesul müdürünün ise İsmet Şen olduğunun belirlendiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 29 kişi 'maktul', 27 kişi 'Müşteki', 9 kişi ise 'Sanık' sıfatıyla yer alıyor. Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.