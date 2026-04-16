Haberler

Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan saldırgan adliyede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'taki polis noktasına yapılan terör saldırısı ile ilgili olarak gözaltına alınan Onur Çelik, tedavisinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Saldırıyla bağlantılı olarak toplam 13 kişi tutuklandı.

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Onur Çelik tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan Onur Çelik'in hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Şüpheli Çelik, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Terörist Ahmet İmrak'ın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında toplam 13 zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

