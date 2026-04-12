İsrail Konsolosluğu önündeki çatışma soruşturması; 1 şüpheli daha gözaltına alındı

İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin 1 şüpheli daha Kocaeli'nde yakalanarak toplam gözaltı sayısı 6'ya ulaştı. Şüphelilerden 12'si adliyeye sevk edildi, 9'u tutuklandı.

BEŞİKTAŞ'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmaya ilişkin Kocaeli'nde 1 şüpheli daha yakalandı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı. Toplam gözaltı sayısı ise 6'ya yükseldi

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Yaralı 2 şüphelinin tedavileri hastanede sürüyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, olay günü ve devamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin İzmit'te, 1'inin Konya'da, 1'inin ise Kocaeli'nde yakalandığı öğrenildi. Çalışmaların devamında 3'ü Kocaeli'nde olmak üzere 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü serbest kaldı. 3 şüphelinin emniyette işlemleri devam ederken 2 şüphelinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

1 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha Kocaeli'nde gözaltına aldı. Bunun üzerine toplam gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
