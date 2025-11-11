Beşiktaş'ta Yağmur Nedeniyle Kaza: Bir Yaralı

Beşiktaş'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil içinde kalan sürücü Avni K. yaralandı. İtfaiye tarafından otomobilden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Nisbetiye Mahallesi Akmerkez Yolu üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Avni K. kaldırımı aşarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan aracın çekilmesi için çalışma başlatıldı.