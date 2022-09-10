Beşiktaş'taki ünlü mekanda çıkan yangın paniğe neden oldu Güncel Haberler Beşiktaş'ta bulunan Oligark isimli gece kulübünün çatı kısmında yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangına kulübün çalışanları müdahale etti. Yangın, akşam saat 19.00 sıralarında Kuruçeşme'deki Oligark isimli ünlü gece kulübünde meydana geldi. Bünyesinde restoran da bulunan gözde eğlence mekanının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ Çatıdan dumanların yükseldiğini gören mekanın çalışanları yangına müdahale etti. Çevrede paniğe neden olan yangın, kısa sürede söndürüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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