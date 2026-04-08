Haberler

Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'taki Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin keşif yaptığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, teröristlerin daha önceden olay yerine iki kez keşif için geldiği belirlendi.

Teröristlerin, 1 Nisan'da akşam saatlerinde olay yerine otomobille gelerek bir otoparka girdikleri ve alanda keşif yaptıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ertesi gün sabah saatlerinde de aynı araçla gelen teröristlerin, yine keşif yaptığı anlar kamera görüntülerine yansıdı.

Öte yandan, zanlıların olay yerine geldiği aracın kendilerine ait olduğu, bu aracı sattıktan sonra araç kiralayıp terör saldırısını gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

