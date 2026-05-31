Haberler

Beşiktaş'ta teknede çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta teknede çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Bebek Sahili açıklarında motor kısmında çıkan yangın, 2 kişinin kendi imkanlarıyla karaya çıkmasının ardından ekiplerin deniz ve kara müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tekne hasar gördü, trafik yoğunluğu oluştu.

Beşiktaş'ta teknede çıkan yangın karadan ve denizden müdahaleyle söndürüldü.

Bebek Sahili açıklarında Boğaz turu hizmeti veren 20 metre boyundaki teknenin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Teknede bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla karaya çıktı.

Ekiplerin denizden ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında teknede hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle Cevdet Paşa Caddesi'nde oluşan trafik yoğunluğu, itfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

Dünyayı tedirgin edecek saldırı! Nükleer güç santrali vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi

Arda Güler'e büyük onur! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Ürdün, milli takımın Dünya Kupası maçları için resmi mesai saatlerini esnetecek

Mesaiye 2026 Dünya Kupası ayarı! Çalışma saatleri yeniden düzenlenecek
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi

Şara'yı daha önce hiç böyle görmediniz! Siyasete kahve molası

Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi

Haritadan buldu, ailesini de alıp Filipinler'den o ilçemize geldi
Ferhat Göçer’den Kanye West'e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam

Konser bitti tartışması bitmedi: Ünlü şarkıcı Kanye'yi bombaladı

Tarihi surlarda bir 'Semih Çelik' vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti

Surlarda yine aynı vahşet yaşanacaktı! Telefondan çıkanlar şoke etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti