Haberler

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olayda yaralanan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde ilerleyen 34 DD 458 plakalı otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen sebeple direksiyon hakimiyetini yitirdi.

Savrulan araç önce seyir halindeki minibüse, ardından kaldırıma çarpıp takla attı.

Ters dönen araç sürüklendiği sırada park halindeki bir minibüse ve ağaca çarptıktan sonra durdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Takla atan araçta bulunan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor

Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru hayatını kaybetti

Kahreden haber! Alkollü sürücü polis memurunu hayattan kopardı
Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor

Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Resmi açıklama geldi! Fransa'dan Süper Lig'e transfer

Fransa'dan Süper Lig'e imza: Anlaştık, Türkiye'ye geliyor
2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu! Zirve el değiştirdi

2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu