Beşiktaş'ta Su Alan Tekne Kurtarıldı

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Dolmabahçe Sarayı önlerinde su alan, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 12 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile Kalamış Marina'ya yedeklendi.

Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı önlerinde su alan ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dolmabahçe Sarayı önlerinde su alan ve içerisinde 3 kişi bulunan 12 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Kalamış Marina'da emniyet altına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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