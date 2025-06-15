Beşiktaş'ta Su Alan Tekne Kurtarıldı
Dolmabahçe Sarayı önlerinde su alan, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 12 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile Kalamış Marina'ya yedeklendi.
Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı önlerinde su alan ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dolmabahçe Sarayı önlerinde su alan ve içerisinde 3 kişi bulunan 12 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Kalamış Marina'da emniyet altına alındığı bildirildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel