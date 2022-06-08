Beşiktaş'ta sokağa taşan eğlence ; Çekicinin üstünde bile devam ettiler - Haberler

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Beşiktaş'ta sokağa taşan eğlence ; Çekicinin üstünde bile devam ettiler

Demirören Haber Ajansı - Hasan Yıldırım - Güncel
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Beşiktaş'ta sokağa taşan eğlence ; Çekicinin üstünde bile devam ettiler

BEŞİKTAŞ'ta trafiği kapatarak yüksek sesli müzik ile dans edenler o anları sosyal medya hesaplarında yayınladı.

BEŞİKTAŞ'ta trafiği kapatarak yüksek sesli müzik ile dans edenler o anları sosyal medya hesaplarında yayınladı. Bir otomobilinin çekiciye konularak çekilmesine rağmen sürücünün ve arkadaşının eğlenceye devam etmesi dikkat çekti.

Beşiktaş Akaretler'de farklı zamanlarda bir araya gelen kişiler, arabalarına yaptırdıkları özel ses sistemini açarak sokakta dans etti. Caddeyi trafiğe kapatan magandalar, çevreye ve trafikte bekleyen diğer sürücülere aldırış etmeden eğlenmeye devam etti. Kimi  eğlenirken kimi de o anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesabında yayınladı. Bir sürücü ise otomobilinin çekici ile çekilmesine aldırış bile etmedi. Çekicinin üzerindeki arabasında müziği son ses açan sürücü ve yanındaki arkadaşı eğlenceye devam etti. Özellikle hafta sonları artan eğlence mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Güncel

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