Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş'ta silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 şüpheli dronla yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kuruçeşme'de bir iş yerine silahla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan motosikletli 2 şüpheli, dron destekli çalışmayla saklandıkları yerde yakalanırken olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Beşiktaş'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli, dron destekli çalışmayla yakalandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine silahla ateş açıldığı ihbarının ardından olay yerine gitti.

Yapılan incelemelerde, iş yeri önünde bekleyen U.A'nın (24) yaralandığı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Çalışmaların devamında motosikletli iki şüphelinin iş yerinin önüne geldikleri ve iş yerine doğru silahla ateş ederek olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

Şüphelilerin kullandığı motosiklet Arnavutköy Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunurken, motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin kaçış istikametinde yaptıkları kapatma, dron faaliyeti ve dar alan çalışmaları neticesinde, motosikleti kullanan Y.Z. (18) ile silahla ateş eden M.O'yu (17) kısa sürede bir koru içerisinde çalıların altına saklanmış vaziyette yakaladı. Çalışmalarda, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
Kadrodan çıkarıldılar! Türkiye ile karşılaşacak Fransa'da iki sakatlık birden

Millilerimiz ile karşılaşacak Fransa'da deprem!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş adamı ticaret için gittiği ülkede kayboldu! 5 aydır tek ses yok

İş için ülkeye gitti, sır oldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü

Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü! Nedenini duyan şaştı
Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı21

Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı
İsrail Gazze'de çadırları vurdu! Filistinlinin feryadı yürek yaktı13

Çadırını da vurdular! Filistinlinin feryadı yürekleri dağladı
Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı

Aman bu hatayı yapmayın! Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı
Melis Civelek'in oğlu da annesinin dizisinde! Torpil tartışması yeniden gündemde

Anne yazıyor, çocukları oynuyor! Melis Civelek'in oğlu da oyuncu çıktı
Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif